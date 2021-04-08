Dayakçı gelin kayınvalidesinin öldüğü günü anlattı

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Fadime Hanım, köyde kayınlarının evlerini gösterip evlerin bu kadar yakın olduğunu ama kimsenin gelmediğini belirtti. Fadime Hanım, kayınvalidesinin tuvaletini haber verdiğini, alıp tuvalete götürene kadar salonda yere oturduğunu, altına yapmış olduğunu fark ettiğini söyleyerek başında oturup, neden böyle yaptı diye düşündüklerini söyledi. Fidan Hanım, kendi eşi ve kendisinin birlikte kayınvalidesini kaldırıp odaya götürdüğünü iddia eden Fadime Hanım, kayınvalidesinin ağzına su verdiğini ama uyanmadığını belirtti. Fadime Hanım, morgda kadının kendisine hiçbir şey sormadığını dile getirerek kumpasa geldiğini, o videoların o şekilde çekildiğini, pişman olduğunu söyledi ve Allah affetsin dedi.