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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Dayakçı gelin kayınvalidesinin öldüğü günü anlattı

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Fadime Hanım, köyde kayınlarının evlerini gösterip evlerin bu kadar yakın olduğunu ama kimsenin gelmediğini belirtti. Fadime Hanım, kayınvalidesinin tuvaletini haber verdiğini, alıp tuvalete götürene kadar salonda yere oturduğunu, altına yapmış olduğunu fark ettiğini söyleyerek başında oturup, neden böyle yaptı diye düşündüklerini söyledi. Fidan Hanım, kendi eşi ve kendisinin birlikte kayınvalidesini kaldırıp odaya götürdüğünü iddia eden Fadime Hanım, kayınvalidesinin ağzına su verdiğini ama uyanmadığını belirtti. Fadime Hanım, morgda kadının kendisine hiçbir şey sormadığını dile getirerek kumpasa geldiğini, o videoların o şekilde çekildiğini, pişman olduğunu söyledi ve Allah affetsin dedi.

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Türkiye'yi ayağa kaldıran şiddette yeni görüntüler! 88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü? Manisa'da Fidan Arslan'ın kayınvalidesine uyguladığı şiddetin görüntülerinin yankıları sürüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ekrana gelen yaşlı kadına gelini tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri büyük tepki çekti. Vicdanları sızlatan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Müge Anlı: "Bugünde başkaları adına utandık!" diyerek yaşananlara tepkisi gösterdi.
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