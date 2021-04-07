Dayaktan mı öldü Eşarp ile mi boğuldu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Fadime Hanım, vururken elinde bir şey olmadığını o sebeple vicdanının rahat olduğunu söylerken Müge Anlı ekrana görüntüyü yansıttırıp bir şey ile vurulmuş olduğunu söyledi. Rahmi Özkan, cumhuriyet başsavcılığına seslenerek, tutuklama talebi ile işlem yapılması gerektiğini dile getirdi. Fadime Hanım, pişman olduğunu belirterek bu tür şeyler söylüyorsunuz, görümcelerim eniştelerim utanın dedi. Müge Anlı, 3 yaşında çocuğu dövmenin de 88 yaşındaki bir kadını dövmenin de bir farkı olmadığını dile getirerek torunlarının da bu şiddete ses çıkarmamasını hatırlatarak sizin de başınıza aynı şey gelir söyleminde bulundu.