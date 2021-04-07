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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Dayaktan mı öldü Eşarp ile mi boğuldu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Fadime Hanım, vururken elinde bir şey olmadığını o sebeple vicdanının rahat olduğunu söylerken Müge Anlı ekrana görüntüyü yansıttırıp bir şey ile vurulmuş olduğunu söyledi. Rahmi Özkan, cumhuriyet başsavcılığına seslenerek, tutuklama talebi ile işlem yapılması gerektiğini dile getirdi. Fadime Hanım, pişman olduğunu belirterek bu tür şeyler söylüyorsunuz, görümcelerim eniştelerim utanın dedi. Müge Anlı, 3 yaşında çocuğu dövmenin de 88 yaşındaki bir kadını dövmenin de bir farkı olmadığını dile getirerek torunlarının da bu şiddete ses çıkarmamasını hatırlatarak sizin de başınıza aynı şey gelir söyleminde bulundu.

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Türkiye'yi ayağa kaldıran şiddette yeni görüntüler! 88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü? Manisa'da Fidan Arslan'ın kayınvalidesine uyguladığı şiddetin görüntülerinin yankıları sürüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ekrana gelen yaşlı kadına gelini tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri büyük tepki çekti. Vicdanları sızlatan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Müge Anlı: "Bugünde başkaları adına utandık!" diyerek yaşananlara tepkisi gösterdi.
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