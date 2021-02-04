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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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DNA Ümitcan Uygun'a ait çıktı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Aleyna Çakır'ın anne ve babasının acı haykırışlarını tüm Türkiye'nin izlediği yayınların ardından gözler Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora çevrilmişti. Aleyna Çakır'ın sağ el tırnağında çıkan doku örneği ile vajinadaki sürüntünün aynı kişiye mi ait olduğu sorusu merak konusuydu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Aleyna Çakır'ın üzerinde çıkan doku örneğinin kime ait olduğunun belirlenmesi için Ümitcan Uygun'dan da DNA örneği alındı. Sonunda beklenen rapor geldi ve belirsizlik ortadan kalktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Ankara'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır'da tespit edilen doku ve sperm örneğinin, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümitcan Uygun'a ait olduğu kesinlik kazandı

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