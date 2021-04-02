Dolandırıcı olduğu iddia edilen Nursel'in yeğeni canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Cansu çok şaşkın olduğunu teyzesi ile Erol'un gönül ilişkisi olduğunu önce dini nikâhlı olarak evlenmek istediklerini sonra ev eşyası düzmeye başladıklarını söyledi. Erol'un evli olduğunu bilmediklerini üç ay önce alınan koltuk takımının ödenmediğinde öğrendiklerini hatta koltuk takımını ödemek için kolundaki bileziği satmak için Nagihan Hanım'ı aradığını ama ulaşamadığını sözlerine ekledi. Cansu Hanım ortada 1.200.000 TL gibi bir para olmadığını Erol'un herkese özellikle sitede Nursel'in eşiyim dediğini iddia etti. Cansu Hanım kendi eşinin çalıştığını o şekilde balona bindiğini ayrıca Erol'un teyzesine oğlum hırsızlık yaptı dediğini ifade etti.