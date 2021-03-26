Emel Şimşek'in oğlu canlı yayında

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Mehmet Şimşek yayına bağlandı.(Emel'in oğlu) Mehmet annesinin nasıl mutlu olduğunu anlayamadığını gözaltlarından her şeyin belli olduğunu söyledi. Emel Hanım oğluna sizi görmeye geleceğim deyince Mehmet ise yine mi gideceksin diye sordu. Müge Anlı insan çocuklarını sevgilisine tercih eder mi diye sordu. Müge Anlı Emel'e sen bir şey mi kullanıyorsun yoksa Fatih sana bir şey mi kullandırıyor diye sordu. Mehmet annesinin çok farklı olduğunu eskiden böyle olmadığını çok değişik gördüğünü iddia etti.