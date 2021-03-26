ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Anasayfa Programlar Müge Anlı ile Tatlı Sert Özel Videolar
ABONE OL

Emel Şimşek'in oğlu canlı yayında

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Mehmet Şimşek yayına bağlandı.(Emel'in oğlu) Mehmet annesinin nasıl mutlu olduğunu anlayamadığını gözaltlarından her şeyin belli olduğunu söyledi. Emel Hanım oğluna sizi görmeye geleceğim deyince Mehmet ise yine mi gideceksin diye sordu. Müge Anlı insan çocuklarını sevgilisine tercih eder mi diye sordu. Müge Anlı Emel'e sen bir şey mi kullanıyorsun yoksa Fatih sana bir şey mi kullandırıyor diye sordu. Mehmet annesinin çok farklı olduğunu eskiden böyle olmadığını çok değişik gördüğünü iddia etti.

yorumlar

kalan karakter 2000

YORUMLA
45 gündür kayıp olan Emel Şimşek ve ailesi Müge Anlı'da buluştu 45 gündür kayıp olan 3 çocuk annesi Emel Şimşek, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ailesiyle buluştu. Emel Hanım, annesi Nebahat Şimşek ve erkek kardeşi Gökhan Şimşek ile canlı yayında gergin anlar yaşadı. Ailesinin Fatih Sönmez ile ilişkisine onay vermediği için 3 çocuğunu terk eden ve Kocaeli'nden sevgilisiyle birlikte kaçan Şimşek kızının telefona bağlanmasıyla duygusal anlar yaşadı.
Gururlandıran bir ödül daha
BİZE ULAŞIN