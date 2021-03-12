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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Eski enişteyle ilgili bir garip dolandırıcılık iddiası...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Abdurrahman Çığ'ın eniştesi İsa Akman tarafından dolandırıldı mı? Müge Anlı Abdurrahman Çığ'ın kendisine başvurduğunu elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını bu olayda da enişte olayı olduğunu açıkladı. Abdurrahman ellerin bağlanıp ensesine tel bağladıklarını elbiselerini bıçakla kestiklerini tara ile göğsüne vurulduğunu kulağının kesildiğini ileri sürdü. Müge Anlı Abdurrahman Çığ'ın kendisine başvurduğunu elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını bu olayda da enişte olayı olduğunu açıkladı. Abdurrahman ellerin bağlanıp ensesine tel bağladıklarını elbiselerini bıçakla kestiklerini tara ile göğsüne vurulduğunu kulağının kesildiğini ileri sürdü.

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