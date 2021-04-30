ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Anasayfa Programlar Müge Anlı ile Tatlı Sert Özel Videolar
ABONE OL

Eski kocası bildiklerini gizliyor mu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Duran Bey'in çok yalan söylediğini ondan dolayı artık inanmadığını belirtti. Nurullah Bey, bir pisliğe bulaştığını ama hata ettiğini söyledi. Nurullah Bey'in ifadesi okundu. Müge Anlı, Nurullah'ın arabayı da bildiğini her şeye göz yumduğunu ve bu işlere gayet de hâkim olduğunu ifade etti. Müge Anlı, Duran Bey'in bir şeyler bildiğini eğer bilmese polise niye gitsin zaten eşi orada burada gezen birisi olduğunu biliyor. Ciddi bir durum olmasa neden gidip polise kayıp başvurusunda bulunasın dedi.

yorumlar

kalan karakter 2000

YORUMLA
Mucizenin yeni adı Süleyman Asaf ... 2 yaşındaki çocuk 22 saat sonra bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (30 Nisan 2021 Cuma) neler oldu? Süleyman Asaf Yıldırım evinin 5 KM uzağındaki komşu köyle bulundu.
Lütfiye Gündüz 8 yıldır nerede?
BİZE ULAŞIN