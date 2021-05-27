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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Evli sevgili Bahri'nin arkadaşı konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Sercan Bey, Fatma Hanım'ı evden ayrıldıktan sonra hiç görmediğini, üç bekar adamın arasında bir kadının ne aradığını sorarlar diye bu durumdan kimseye söz etmediğini söyledi. Sercan Bey, Bahri Bey'in her gün eve gidip geldiğini, Fatma Hanım'ın Bahri Bey'i çok sevdiğini, o beni bıraksa ben bırakmam dediğini, sonra da zaten ayrı eve çıkacağız diye evden ayrıldığını belirtti. Sercan Bey, Fatma Hanım'ın evden çıkıp gittiğini duyduğunda şaşırdığını çünkü Bahri Bey'i çok sevdiğini, bu durumu garip bulduğunu dile getirdi.

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