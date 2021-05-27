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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Evli sevgilinin suçladığı eski eş canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ömer Bey, 2 yıldır İstanbul'da olduğunu, 1 buçuk aydır da Malatya'da olduğunu, tapu işi ile uğraştığını, Gürün ile alakası olmadığını söyledi. Müge Anlı, Ömer Bey'in yüzünü göstermesini istedi zira gören varsa bağlanabileceğini dile getirdi. Ömer Bey, bu işi yapmış olsa Bahri Bey'i vuracağını, eski eşini kandırıp elinden paraları alan kişinin Bahri Bey olduğunu, öldürse Fatma Hanım'ı değil Bahri Bey'i öldüreceğini belirtti. Ömer Bey, eski eşinin hayatta olsaydı hamile olan kızını muhakkak arayacağını zira hiç aramadığını, normalde kızına torunlarına dayanamadığını söyledi.

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