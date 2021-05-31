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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Evli sevgilisi cinayeti itiraf etti

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Yasemin Hanım'ın yayın ardından emniyet yetkililerini arayarak Fatma Hanım'ın Bahri Bey tarafından öldürüldüğünü iddia ettiğini açıkladı. Bunun zaten beklenen ve anlaşılan bir şey olduğundan bahseden Müge Anlı, şoför Mahmut Bey'in de ifadesinin alındığını söyledi. Müge Anlı, Bahri Bey Yasemin Hanım ile görüşmeye başlayınca şoför Mahmut Bey'in gidip Fatma Hanım'a söylediğini, Fatma Hanım'ın da kıskandığını, sen başka biri ile mi görüşüyorsun diye Bahri Bey'e sorduğunu dile getirdi. Bahri Bey'in bunun yanına silah alıp Mahmut Bey ile Fatma Hanım'ı taşlık yere götürüp konuştuğunu, Mahmut Bey'in geri eve döndüğünü, Fatma Hanım ile Bahri Bey'in tartışmaya başladığını, kurşunun Fatma Hanım'ın kalbine geldiğini anlattı.

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Müge Anlı izini sürdü, Bahri Maraşlı Fatma Öz cinayetini itiraf etti! 40 gün önce Sivas’ın Gürün ilçesinde kaybolan Fatma Öz’ü, Bahri Maraşlı’nın öldürdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak suçlamaları reddeden Bahri Maraşlı, geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunmuştu. İntihar girişiminin ardından yeniden sorgulanan Maraşlı, Fatma Öz cinayetini işlediğini itiraf etti.
Kayseri’de ortadan kaybolan Mehmet Turhan suç makinesi çıktı! Tüm detaylar 28 Mayıs Müge Anlı yayınında! Müge Anlı’nın “Kasımpaşa Canavarı” benzetmesi yaptığı Mehmet Turhan ile ilgili çarpıcı iddialar devam ediyor. Yusuf Turhan, babası Mehmet Turhan’ı aramadığını, derdinin annesi Firdevs Öztürk’ü bulmak olduğunu söylüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Mayıs 2021 tarihli programıyla da gündem belirledi.
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