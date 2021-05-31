Evli sevgilisi cinayeti itiraf etti

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Müge Anlı, Yasemin Hanım'ın yayın ardından emniyet yetkililerini arayarak Fatma Hanım'ın Bahri Bey tarafından öldürüldüğünü iddia ettiğini açıkladı. Bunun zaten beklenen ve anlaşılan bir şey olduğundan bahseden Müge Anlı, şoför Mahmut Bey'in de ifadesinin alındığını söyledi. Müge Anlı, Bahri Bey Yasemin Hanım ile görüşmeye başlayınca şoför Mahmut Bey'in gidip Fatma Hanım'a söylediğini, Fatma Hanım'ın da kıskandığını, sen başka biri ile mi görüşüyorsun diye Bahri Bey'e sorduğunu dile getirdi. Bahri Bey'in bunun yanına silah alıp Mahmut Bey ile Fatma Hanım'ı taşlık yere götürüp konuştuğunu, Mahmut Bey'in geri eve döndüğünü, Fatma Hanım ile Bahri Bey'in tartışmaya başladığını, kurşunun Fatma Hanım'ın kalbine geldiğini anlattı.