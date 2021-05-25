Evli sevgilisinin yanında çalışan kişi canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert
Mahmut Bey, servisi bitirdikten sonra halıları almaya öğleden sonra gittiğini, yanından ayrıldıktan sonra da ev sahibinin balkona çıktığını orada da Fatma Hanım ile ev sahibinin konuştuklarını belirtti. Fatma Hanım'da herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren Mahmut Bey, Fatma Hanım'ın sürekli ağladığını, çocuklarımı torunlarımı özledim dediğinden bahsetti. Mahmut Bey, gittiğinde halıların kapıda dürülmüş bir şekilde hazır olduğunu, içeriye girmediğini o sebeple valiz falan görmediğini ama Fatma Hanım'ın Bahri Bey'e sevgisinin çok olduğunu, bırakıp gidecek bir insan olmadığını ifade etti.