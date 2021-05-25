Evli sevgilisinin yanında çalışan kişi canlı yayında...

Müge Anlı'da 24 Mayıs Pazartesi 2021 neler oldu? "Eski karımı Ramazan Özcan öldürdü!" Bir programdan çok daha fazlası olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (24 Mayıs Pazartesi 2021) neler oldu? 36 gündür kayıp olan Fatma Öz nerede? Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi? Eşinin amcasıyla kaçan Seda Aksu'nun son kararı...