''Fatma Hanım'ın yanında çocuğu hiç görmedik''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Rıfat Bey olayı çok iyi hatırladığını Fatma Hanım'ın yanında hiç çocuk olmadığı gibi o dönem bir çocuk kaybolması olayı da olmadığını özellikle iyi bildiğini yıllardır aynı yerde çalıştığını olsa kendisinin çok iyi bileceğini söyledi. Diğer görgü şahidinin röportajı yayımlandı. Tuğba Hanım, annesinin 37 sene önce Emel isimli bir kız çocuğu bulduğunu söylerken ekip ile olay yerinde tatbikat yapıldı. Tuğba Hanım, annesi Derya Hanım'ı görüntülü arayarak Emel'i bulduğu yeri ve nereye götürdüğü yeri tarif etti.