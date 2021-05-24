Fatma Öz nerede?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Bahri Bey, evin bir tane anahtarı olduğunu, onu da Fatma Hanım'ın kullandığını, eve geldiğinde o anahtarı elektrik saatinin üzerinde bulduklarından bahsetti. Bahri Bey, Fatma Hanım ile evinin arasında yarım saatlik mesafe olduğunu dile getirdi. Mehmet Bey, ablasının o gün giderken evde tencerede yemek de bıraktığını söyledi. Bahri Bey, ev sahibinin bile Fatma bana, Bahri beni bırakmasa ben burada kalırım gibi bir söylemde bulunduğunu, Fatma Hanım'ın en son kızı ile görüştüğünü, ama ne konuştuklarını bilmediğini belirtti.