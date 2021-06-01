Fatma Öz'ün cinayetindeki soru işaretleri...

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Yasemin Hanım, cinayet esnasında orada olmadığını, sadece rastgelen bir durum olduğunu öne sürdükten sonra Bahri Bey ile kavga ettiklerini, o sırada Bahri Bey'in Fatma Hanım ile ilgili olarak "Yumruk attım, yumruk atınca direkt gitti" dediğini aktardı. Müge Anlı da Fatma Hanım aldatmış gibi Bahri Bey'in dağlık alana götürmesini ve öldürmesini anlamlandıramadığını söyledi. Rahmi Özkan, hem Bahri Bey'in aldatmasını hem de aldatmasına rağmen kadını dağın başına götürmesini, hem de kadının öldürülmesine tepki gösterince Müge Anlı, bu olayın böyle olmadığına emin olduğunu belirtti.