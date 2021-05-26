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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Fatma Öz'ün evli sevgilisinin görüştüğü kadın canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Yasemin Hanım, Bahri Bey'in hayatına giren kişileri Bahri Bey'in zorla hayatına almadığını, herkesin kendi isteği ile girdiğini iddia edip kendisine de Yasemin Hanım çok iyi bir insansınız ama ben evliyim dediğini, kendisinin de benim zaten bir beklentim yok diye cevap verdiğini ileri sürdü. Mehmet Bey tepki göstererek Yasemin Hanım'ın Bahri Bey'i savunduğunu belirtti. Yasemin Hanım, eşinden böyle bir şey görse kendisinin de hoşuna gitmeyeceğini söyleyince Müge Anlı, Yasemin Hanım'ın Bahri Bey'i yüceltmesine tepki gösterdi. Müge Anlı, Yasemin Hanım'ın emniyette kendi özel hayatından bahsettiği için açıklamayacağını söyledi.

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