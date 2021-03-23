Ferhan Tetik ortadan mı kaldırıldı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Fatih Bey babasının Hülya ile evlendikten sonra eşyalarının kapıya atıldığını daha sonra babaannesinin evine getirip kavga ettiğini iddia etti. Hülya Hanım evlendikten sonra eşi ile tartıştığını o yüzden bu olayın olduğunu açıkladı. Fatih babası ile Hülya'nın Marmaris'te tatil yaparken annesi ile sokakta yaşadığını hatta çalıştığı otelde babası ve Hülya'nın tatil yaptığını bunun kayıtlarda olduğu ileri sürdü. Hülya Hanım bunun doğru olduğunu bir keresinde kolunda bileziği bozarak Pamukkale'ye tatile gittiklerini söyledi.