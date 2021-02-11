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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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''Fındık toplarken aşık oldum''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Sevgi Hanım ilk evlenirken yaşının büyütüldüğünü aslında Muammer'den küçük olduğunu dile getirdi. Sevgi Hanım kendisinin hastanede doğduğunu 55 yaşında olmadığını birkaç sene geç yazılmış olabileceğini söylerken Davut Bey en az 4-5 sene geç yazıldığını iddia etti. Semiha Hanım kendisinin 37 eşinin 38 yaşında olduğunu ifade etti. Sevgi Hanım çocuklarının kendisine bakmadığını bir gün bile kendisine ekmek getirmediklerini ileri sürdü. Sevgi Hanım damadına bir ekmek parası verdiğinde eve ekmek getirdiğini belirtti. Sevgi Hanım Muammer ile fındık toplarken aralarında bir şey olmaya başladıklarını daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını açıkladı.

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