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Firdevs Öztürk ile Mehmet Turhan'a ne oldu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Hanımefendi, Yusuf Bey ve ailesini aynı sitede oturdukları için tanıdığını, binadaki herkesin bu kişiden korktuğunu, yönetici toplantılarında, ben adam öldürdüm adam kestim cezaevine girdim diye söylemlerde bulunduğunu bu sebeple herkesin korktuğunu vurguladı. Hanımefendi, Yusuf Bey'in abisi kaybolduktan birkaç gün sonra, bina görevlisinden kazma kürek aldığını, ağaç dikeceğim, kimseye söyleme senin için kötü olur dediğini iddia etti. Hanımefendi, bir insanın kazma kürek alınca neden apartman görelisini tehdit ettiğini sorgulayarak Yusuf Bey'in oğlunun ve eşinin de bu olayla ilgisi olabileceğini dile getirdi ve apartmandakilerin de konuşmasını istedi.

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