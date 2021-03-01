Gökhan Hamurcu gördüklerini gizliyor mu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, olayda iki tane kaçan var. Biri Gökhan diğeri Cüneyt olduğunu belirtti. Cüneyt'in çok cüsseli birisi mi diye sordu evet cevabını alınca ondan korktun mu diye sordu. Ve Gökhan Bey, evet çekindim ve gittim dedi. Gökhan Bey, ben korktum belki bana bir şey yapacaktı. Dedi. Müge anlı, demek ki Mervenur'a bir şey yaptı. Gökhan, belki de beni de öldürecekti dedi ve Müge Anlı, demek ki Merve'yi öldürdü. Gökhan Bey, ben evden çıktığımda Mervenur yaşıyordu dedi. Müge Anlı, sen niye kaçtın Mervenur'a yaptığını sana yapar diye mi korktun diye sorguladı. Yardım neden istemediği soruldu. Cüneyt'in elinde bir şey görmüş olabilirsin. Dedi.