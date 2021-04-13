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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Gurbetçi berber Arif Alagöz'den haber...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı Arif'in Alman vatandaşı olduğu İngiltere'de suç işleyip sınır dışı edildiği aynı zamanda Almanya'da da suç işlediği İnterpol'ün sarı bülten çıkarıp aramaya başladığını ifade etti. Müge Anlı Arif'i iki ay önce görenlerin olduğunu sözlerine ekledi. İsminin açıklanmasını istemeyen Almanya'dan Türk bir komiser yayına bağlandı. Arif'in yaşadığı eve ekip yolladığını orada olmadığını Frankfurt İstasyonunun oradaki güvenlik şirketinden Arif'in birkaç günce orada olduğunu öğrendiğini açıkladı.

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Adem Polat ölü bulundu
Müge Anlı'da 12 Nisan 2021 Pazartesi neler oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
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