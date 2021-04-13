Gurbetçi berber Arif Alagöz'den haber...

Müge Anlı İle Tatlı Sert
Müge Anlı Arif'in Alman vatandaşı olduğu İngiltere'de suç işleyip sınır dışı edildiği aynı zamanda Almanya'da da suç işlediği İnterpol'ün sarı bülten çıkarıp aramaya başladığını ifade etti. Müge Anlı Arif'i iki ay önce görenlerin olduğunu sözlerine ekledi. İsminin açıklanmasını istemeyen Almanya'dan Türk bir komiser yayına bağlandı. Arif'in yaşadığı eve ekip yolladığını orada olmadığını Frankfurt İstasyonunun oradaki güvenlik şirketinden Arif'in birkaç günce orada olduğunu öğrendiğini açıkladı.