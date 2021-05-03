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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Her iki olayda da aynı isimlerden şüpheleniliyor...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Dilek Hanım, Lütfiye Hanım'ın Nurullah Bey'den şiddet görmüş olmasını abisinin üzerine attıklarını, burada piyon aradıklarını, o piyonun da abisi olduğunu ileri sürdü. Müberya Hanım'ın Melahat Hanım'ın evinden çıkmadığını dile getiren Dilek Hanım, abim sana teklifte bulundu mu diye Müberya Hanım'a sorguda bulundu. Müberya Hanım, Ahmet Taşkın'ın kendisine teklifte bulunmadığını söyleyip ifade vermeye gittiklerinde Nazlı diye bir kadının olduğunu, Ahmet Taşkın'ın Lütfiye Hanım'a, Duran Bey'e ve kendisine Nazlı cezaevine girerse sizi öldürürüm diye söylemde bulunduğunu belirtti.

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Mucizenin yeni adı Süleyman Asaf ... 2 yaşındaki çocuk 22 saat sonra bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (30 Nisan 2021 Cuma) neler oldu? Süleyman Asaf Yıldırım evinin 5 KM uzağındaki komşu köyle bulundu.
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