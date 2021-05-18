Hiç görmedikleri kızları bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Yılmaz Bey ve Fatma Hanım'ın kızının bulunduğunu açıklayarak kızın bir tane de çocuğu olduğunu, evli olduğunu belirtti ve kızın evlat edinildiğini bilmediği bu sebeple de araya giremediğinin bilgisini verdi. Kızın akrabaları ile konuştuğunu ifade eden Müge Anlı, kızı evlatlık alan adamın felç geçirip öldüğünü, o ailenin çocukları olmadığı için kızı sahip edindiklerini belirtti. Yılmaz Bey, evlatlık alan adamın eşinin kızı aldıktan sonra adamı terk ettiğini, bunları Sevim Hanım'ın anlattığını, onların da bildiğini ileri sürdü. Fatma Hanım kızını isteyerek vermediğini dile getirdi.