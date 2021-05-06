İç içe geçen ilişkiler ve ilginç bağlantılar...

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Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ahmet Taşkın'ın eski röportaj görüntüsünde, kendisi cezaevinde iken baldızı dediği kişinin kocası ve kardeşinin, eşi olan Lale üzerinden para kazandığı, bu sebeple o kişiyi ve abisini öldüresiye dövdüğünü söylediği görüldü. Baldızı dediği kişinin kocasının kardeşinin ilişkisi olan kişinin bu işleri yaptığının, eşini de bu işlere sürüklediğini, o kadına sinir olduğunu, bu sebeple o kadını da dövdüğünü belirtti.

Müge Anlı ise o kadının Lütfiye Hanım olduğunu, seneler önce röportajda bahsedildiğine dikkat çekti. Müberya Hanım Lale'nin Ahmet Taşkın'ın eşi olduğunu bildiğini söyleyince Müge Anlı, Müberya Hanım'ın bu cinayeti de kesinlikle bildiğini iddia etti.