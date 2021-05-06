İç içe geçen ilişkiler ve ilginç bağlantılar...

Müge Anlı İle Tatlı Sert
Ahmet Taşkın'ın eski röportaj görüntüsünde, kendisi cezaevinde iken baldızı dediği kişinin kocası ve kardeşinin, eşi olan Lale üzerinden para kazandığı, bu sebeple o kişiyi ve abisini öldüresiye dövdüğünü söylediği görüldü. Baldızı dediği kişinin kocasının kardeşinin ilişkisi olan kişinin bu işleri yaptığının, eşini de bu işlere sürüklediğini, o kadına sinir olduğunu, bu sebeple o kadını da dövdüğünü belirtti.
Müge Anlı ise o kadının Lütfiye Hanım olduğunu, seneler önce röportajda bahsedildiğine dikkat çekti. Müberya Hanım Lale'nin Ahmet Taşkın'ın eşi olduğunu bildiğini söyleyince Müge Anlı, Müberya Hanım'ın bu cinayeti de kesinlikle bildiğini iddia etti.