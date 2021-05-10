İddialarda adı geçen köpekçi Kemal'in eski eşi konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert
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Müge Anlı 15 yaşındaki kızı evlerinde tutan anne ve oğlunun serbest kalmasına tepki gösterdi! atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün merakla beklenen bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı, bir çok aileye umut olunduğu başarılı programın bugünkü yayınında ilginç bir gelişme yaşandı.
Müge Anlı 7 Mayıs Cuma 2021 yayınında heyecan yaratan olay...8. sınıf öğrencisi Yazgül, 36 gün sonra Samsun'da bulundu! atv ekranlarında hafta içi her gün merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitledi.36 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki Yazgül İnan bulundu. Ailesinin son olarak 31 Mart'ta gördüğü küçük kız Samsun'da ortaya çıktı.