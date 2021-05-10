İddialarda adı geçen köpekçi Kemal'in eski eşi konuştu

Müge Anlı 15 yaşındaki kızı evlerinde tutan anne ve oğlunun serbest kalmasına tepki gösterdi! atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün merakla beklenen bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı, bir çok aileye umut olunduğu başarılı programın bugünkü yayınında ilginç bir gelişme yaşandı.