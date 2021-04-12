İhsan Okşak ve eşi canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

İhsan Bey stüdyoya geldi. Müge Anlı İstanbul Kayıp Şube'ye teşekkürlerini sundu. İhsan Bey, bunun kendi hatası olduğunu, o gün arkadaşından para almak için gittiğini ama geç olduğu için dönmek istemediğini, eve dönerse bağırma çağırma olur diye korktuğunu belirtti. Eşine karşı hiç yalan söylemediğini iddia eden İhsan Bey, hata yaptığını yineledi ve bunun ilk ve son olduğunu vurguladı. Ben çocuklarım ve eşim için varım diyen İhsan Bey, kumar oynamadığını o gün ihbarda bulunan kişinin kendisini sadece 3-4 gündür tanıdığını ileri sürdü.