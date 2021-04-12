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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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İhsan Okşak ve eşi canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

İhsan Bey stüdyoya geldi. Müge Anlı İstanbul Kayıp Şube'ye teşekkürlerini sundu. İhsan Bey, bunun kendi hatası olduğunu, o gün arkadaşından para almak için gittiğini ama geç olduğu için dönmek istemediğini, eve dönerse bağırma çağırma olur diye korktuğunu belirtti. Eşine karşı hiç yalan söylemediğini iddia eden İhsan Bey, hata yaptığını yineledi ve bunun ilk ve son olduğunu vurguladı. Ben çocuklarım ve eşim için varım diyen İhsan Bey, kumar oynamadığını o gün ihbarda bulunan kişinin kendisini sadece 3-4 gündür tanıdığını ileri sürdü.

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Müge Anlı'da 9 Nisan 2021 Cuma neler oldu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü?
88 yaşındaki Fadime Arslan'ın şüpheli ölümü! Aile bireyleri birbirini suçladı! Müge Anlı,  Manisa Rahmanlar Köyü'nde 88 yaşındaki Fadime Arslan'a uygulanan şiddetin görüntülerini ekrana taşıdı. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler hakkında gelin Fidan Arslan,  Fadime Arslan'ın aynı adı taşıdığı kayınvalidesinin ölümüne sebep olduğunu öne sürdü.
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