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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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İki çocuk babası Ali Toptak'ın katili kim?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Görgü tanıkları serayı gösterdi. Ali Bey'in daha içeriye giremeden antrede öldürüldüğü ve her yere kan sıçradığı gösterildi. Muz ağaçları gösterildi. Görgü şahidinin ifadesine göre üstünde elbiseler olduğu belirtildi. Seranın karışınsa oturulduğundan bahsedilen yerde gösterildi. Müge Anlı, belki de Ali Bey orada otururken katilini gördü ve içeri kaçmak istediğini ve katil onu antrede yakaladı ve kafasına vurup içeri giremeden öldüğünü belirtti. Ancak neden böyle hareketli bir saatti seçmiş olsun diye düşündü.

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