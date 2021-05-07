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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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İki olayın da kilit isim Ahmet Taşkın'ın babası konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ramazan Bey, Ahmet Bey'in gelip kendisine ben Nurullah ve abisini dövdüm diye anlattığını, çünkü dostu Lale'yi bu yola sürüklediklerini anlatıp Lütfiye Hanım'a da birkaç kere vurduğunu dile getirdi. Yasin Bey'in kadınlar üzerinden para kazandığını iddia eden Ramazan Bey, Nurullah bey ile Yasin Bey'in samimi olduğunu ileri sürdü. Ramazan Bey, madem oğlu iyi biri değildi neden adliyenin arkasında oturmalarına rağmen gidip şikâyet etmemişler diye sitemde bulunduktan sonra Nurullah Bey ve Büşra Hanım'ın Nezen'i tanıdığını, beraber gezdiklerini vurguladı.

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Müge Anlı 7 Mayıs Cuma 2021 yayınında heyecan yaratan olay...8. sınıf öğrencisi Yazgül, 36 gün sonra Samsun'da bulundu! atv ekranlarında hafta içi her gün merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitledi.36 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki Yazgül İnan bulundu. Ailesinin son olarak 31 Mart'ta gördüğü küçük kız Samsun'da ortaya çıktı.
Müge Anlı son bölüm izle Nezen Germiyen'in katili kim? Lütfiye Gündüz nerede? Müge Anlı'da bugün (7 Mayıs 2021 Cuma) neler yaşandı? Nevşehir'de 2013 yılında 13 yaşındayken öldürülen Nezen Germiyen cinayetiyle 8 yıl önce şüpheli şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün bağlantısı ne?
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