İki olayın da kilit isim Ahmet Taşkın'ın babası konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ramazan Bey, Ahmet Bey'in gelip kendisine ben Nurullah ve abisini dövdüm diye anlattığını, çünkü dostu Lale'yi bu yola sürüklediklerini anlatıp Lütfiye Hanım'a da birkaç kere vurduğunu dile getirdi. Yasin Bey'in kadınlar üzerinden para kazandığını iddia eden Ramazan Bey, Nurullah bey ile Yasin Bey'in samimi olduğunu ileri sürdü. Ramazan Bey, madem oğlu iyi biri değildi neden adliyenin arkasında oturmalarına rağmen gidip şikâyet etmemişler diye sitemde bulunduktan sonra Nurullah Bey ve Büşra Hanım'ın Nezen'i tanıdığını, beraber gezdiklerini vurguladı.