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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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İsa'nın eski iş arkadaşı canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Telefondaki beyefendi, İsa Bey ile önceden aynı GSM firmasında çalıştığını, İsa Bey'in cebinde 10 TL'sinin bile olmadığını, hep başkalarından para istediğini iddia etti. Şirketin İsa Bey'i bir arkadaşı ile kovduğunu çünkü İsa Bey'in müşterilere hat tanımlayıp, o hattın altında 5-6 tane daha hat tanımlayıp faturaladığını, o şekilde prim kazandığını iddia eden telefondaki beyefendi, İsa Bey'in ve arkadaşının atıldığını belirtti. Telefondaki beyefendi, GSM firmasının İstanbul'da olduğunu, oradan gidip soruşturulabileceğini söylerken Arzu Hanım, iş yerine hiç gitmediğini hatta İsa Bey'in şirketten istifa ettiğini dile getirdi.

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Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! "Hiç bu kadar arsızını görmemiştim..." Müge Anlı'da akıl almaz bir olay ekrana taşındı. Arzu Salma (41) 2019 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı ve evlilik hayalleri kurduğu kişi tarafından 623 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu.
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