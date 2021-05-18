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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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''İşkence yaptığı kadını öldü diye yola attı''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Tanık beyefendi, Şehnaz Hanım'ın pazartesi sabah gelip, abi telefon tuşları çalışmıyor ben Nevşehir'e gideceğim dediğini, telefonu düzelttiğini ama yine de duyduğuna göre Şehnaz Hanım'ın o akşam Nevşehir'e gidip bir adamla görüldüğünü aktardı. Beyefendi, Şehnaz Hanım'ın telefon konuşmalarına baktıklarını, hep Ramazan Özcan olduğunu, 1.200 TL telefon faturası olduğundan bahsetti. Ramazan Özcan'ın karpuz, patates sattığını dile getiren beyefendi, Ramazan Bey'in her işi yaptığını, Nevşehir'den gittiğini belirtip Ramazan Bey'e bu telefon konuşmalarını sorduklarını ama kendilerine borç vardı onu alacaktım dediğini aktardı.

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Bir şehir... Bir cinayet... İki kayıp! Nezen Germiyen'i kim öldürdü? Lütfiye Gündüz ve Şehnaz Kahraman nerede? Müge Anlı bugün (18 Mayıs Salı 2021) yayınında milyonları ekrana kilitledi. Soluksuz izlenen programda Nevşehir'de yaşanan olaylar mercek altına alındı. 20213 yılında vahşice katledilen Nezen Germiyen, 8 yıl önce ortadan kaybolan Lütfiye Gündüz ve 20 yıldır kendisinden haber alınamayan Şehnaz Kahraman arasındaki bağlantı ne?
Nezen Germiyen cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı 17 Mayıs Pazartesi yayınında şaşırtan itiraf! Araştırmacı gazeteci Müge Anlı 2013 yılında Nevşehir'de yaşanan Nezen Germiyen'in ölümü ve Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla sonuçlanan olayları derinlemesine inceliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün (17 Mayıs Pazartesi 2021) yayınında neler oldu?
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