''İşkence yaptığı kadını öldü diye yola attı''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Tanık beyefendi, Şehnaz Hanım'ın pazartesi sabah gelip, abi telefon tuşları çalışmıyor ben Nevşehir'e gideceğim dediğini, telefonu düzelttiğini ama yine de duyduğuna göre Şehnaz Hanım'ın o akşam Nevşehir'e gidip bir adamla görüldüğünü aktardı. Beyefendi, Şehnaz Hanım'ın telefon konuşmalarına baktıklarını, hep Ramazan Özcan olduğunu, 1.200 TL telefon faturası olduğundan bahsetti. Ramazan Özcan'ın karpuz, patates sattığını dile getiren beyefendi, Ramazan Bey'in her işi yaptığını, Nevşehir'den gittiğini belirtip Ramazan Bey'e bu telefon konuşmalarını sorduklarını ama kendilerine borç vardı onu alacaktım dediğini aktardı.