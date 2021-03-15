İşkenceden şantaja,gasptan tehdide Çığ ailesi olayı...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Amca Ali Çığ İsa'nın dolandırıcılık yaptığını duyduğunu yeğenlerini uyardığını söyledi. Ümmügülsüm İsa'nın malları veresiye vereceğini söyleyince çok kızdığını yeğeni Aysel'i uyardığını arabaya binip erkek gibi malları satmadan kurtardığını Aysel'e bu malları ona teslim etmeyin dediğini açıkladı. Ümmügülsüm Hanım kimseye büyü yaptırmadığını İsa tarafından herkesin böyle dolandırıldığını hatta bir gün motoru değiştirelim diye Abdurrahman'ın elinden 5.000 TL aldığını bir motor getirdiğini ama daha sonra motorun gerçek sahibinin gelip motorunu geri aldığını iddia etti.