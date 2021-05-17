İtirafta bulunmak için neden bu kadar bekledi?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Rıdvan Bey, Ahmet Bey ile bir düşmanlığı olmadığını, iftira falan atmadığını, Ahmet Bey'in 8 yıl önce itiraf ettiğini söyledi. Müge Anlı, kader birliği diye bir durum olduğunu, bir şey yaşanmışsa aynı kişilere anlatıldığını dile getirip her ne kadar Ahmet Bey'in Rıdvan Bey'e bu olayları anlatması saçma gelse de, anlatılabileceğinin altını çizdi. Dilek Hanım, abisini savunmadığını yineleyerek bildiklerini anlattığını, abisine karşı da herkese karşı da aklında acaba mı sorusu olduğunu belirtti.