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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Kaybolduğu gece öldürüldü mü?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Yasin Bey, Lütfiye Hanım'ı eve bıraktığında kendisini çay içmeye çağırdığını, içeriye girdiğinde, evin içerisinde Hamiyet Hanım'ın kolu felçli olduğu için yattığını, Duran Bey'in de ayakucunda oturduğunu, çocukların da evde olduğunu, Duran Bey'in sinirlenip nereden geliyorsun dediğini sonra kendisini görünce sen nereden gördün ablanı dediğini aktardı. Lütfiye Hanım'ın çay koymaya gittiğinde Duran Bey'in ben bundan bıktım diye söylemlerde bulunduğunu anlatan Yasin Bey, Duran Bey ile Lütfiye Hanım'ın tartıştığından bahsetti.

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