Kayıp adam ve şüpheli kardeşiyle ilgili çarpıcı iddia

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Mehmet Bey ve Firdevs Hanım'ın yaşadığını düşünmediğini söyledikten sonra Mehmet Bey'in kardeşi Yusuf Bey'in de stüdyoda olduğu bilgisini verdi. Müge Anlı, Mehmet Bey'in resmen seri katil gibi olduğundan söz ettikten sonra Yusuf Bey'in de güya peynircilik işi ile uğraştığını ama yapmadığı şey kalmadığını söyledi. Müge Anlı, Yusuf Bey'in silahlı yağma, yakalanmamak amacı ile öldürmek gibi suçu olduğunu hala daha 2 dosyasın da Yargıtay'da olduğunu belirtince Yusuf Bey dosyası olduğunu bilmediğini iddia etti. Mehmet Bey'in de uyuşturucu kullanma, ruhsatsız silah bulundurma, adam öldürme gibi birçok suçu olduğunu dile getirdi.