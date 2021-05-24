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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Kayıp kadının birliktelik yaşadığı evli sevgilisi canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Bahri Bey, Fatma Hanım'ın başka biri ile görüştüğünü düşünmediğini, şüphelenmediğini, sevgisinde bir azalma olmadığını, istenirse ev sahibi ile de görüşülebileceğini söyledi. Televizyon bile açılmış olsa yukarıdan ses duyulduğunu iddia eden Bahri Bey, ev sahibinin ufak bir çıtırtı sesi geldiğini, iftardan önce ufak bir ses geldi dediğini ileri sürdü. Bahri Bey, o akşam kendisinin fırına gittiğini, iftar yaptığını dile getirince Mehmet Bey o akşam iftar yemeğini ablasının yaptığını öne sürdü.

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