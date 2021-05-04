Kayıp kadının eski eşi ile Büşra ifade verdi

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Duran Bey, savcılığın önünde, yaşadığı şeyleri anlatacağını şüpheli olarak Nurullah Bey'i gördüğünü belirtti. Büşra Hanım da Ahmet Taşkın'ın kendisine söylediğini iddia etti söylemleri savcılığa anlatacağını söyledikten sonra Nurullah Bey'in kardeşine destek olmak için savcılığa gittiği görüldü. Nurullah Bey suçlu kişinin Ahmet Taşkın'ın olduğunu iddia etti. Duran bey, savcılıkta verdiği ifade sonrası röportajda bulunarak eşinin kaybı ile alakalı hiçbir suçunun olmadığını, bağının olmadığını dile getirdi. Büşra Hanım, Ahmet Taşkın'dan korktuğu için bu zamana kadar söylemlerde bulunamadığını ama şimdi daha iyi olduğunu, her şeyi anlattığını söyledi. Büşra Hanım ile Duran Bey yan yana iken, Büşra Hanım kendilerinden sonra Lütfiye Hanım'ın Duran Bey'in yanında 6 ay kaldığını, kendisine içki aldırdığını ileri sürdü.