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Kayıp kadının kayınbiraderi İsmail Özdemir konuştu

Müge Anlı İle Tatlı Sert

İsmail Bey, Lütfiye Hanım'ın bir zamanlar cezaevinde kaldığını, oradan çıkarıp getirdiklerini, Lütfiye düzgün hareket et dedikçe zapt edemediklerini zaten kardeşinin de önünü alamadığını iddia etti. Lütifye Hanım'ın kardeşi ile boşandıktan 1-2 gün sonra eve geldiğini anlattı. Müge Anlı, Lütfiye Hanım'ın cezaevinden çıkarılmış olduğunu hatırlatıp demek ki Duran Bey eşinin ne iş yaptığını biliyordu söyleminde bulundu. İsmail Bey, Lütfiye Hanım'ın geldiği 1-2 gün sonrasında kaybolduğunu anlatıp Lütfiye Hanım'ın Duran Bey'i dövdüğünü, hatta fırında tartıştıklarında annesini bile dövdüğünü, sonra Lütfiye Hanım'a kızdığını, sen ne karışıyorsun diye tepki alınca Lütfiye Hanım'a vurduğunu itiraf etti.

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