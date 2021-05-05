Kayıp Lütfiye Gündüz'ün kuzeni konuştu...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ali Bey, Lütfiye Hanım'ın kendisine sarılıp ağladığını, Nurullah Bey'e araba aldım yine de kurtulamadım dediğini, Duran Bey'in de bu durumu bildiğin, gidip sorguladığında ise bilmediğin şeyler var, Nurullah Lütfiye'yi çalıştırıyor dediğini aktardı. Ali Bey, Lütfiye Hanım ve Duran Bey'in kendisinde 1 hafta kaldığını, o bir haftada Duran Bey'in sürekli Lütfiye Hanım'dan alkol parası istediği için kavga ettiklerini iddia etti. Bu görüşünün son olduğunu dile getiren Ali Bey, kuzenini aramak için evine gittiğini ama orada alkol şişelerin olduğunu, Duran Bey'e sorduğunda, Ahmet Taşkın'ın Lütfiye Hanım ile iş birliği yaptığını, Nurullah Bey'in de işin içinde olduğunu, hatta seneler önce Nezen'i de öldürenin Ahmet Taşkın olduğunu, eşini de onların ortadan kaldırdıklarını söylediğini aktardı.