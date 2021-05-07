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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Kayıp Lütfiye Gündüz'ün son gecesi...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Görüntülerde ekip Nevşehir'de çekim yaparak, konukların anlattığı şekilde canlandırmalar gerçekleştirildi. Bağ evinin bulunduğu yer ile Lütfiye Hanım'ın evi arasında 4.4 km bulunduğu yani araba ile 5-6 dakika olduğu belirtildi. Müge Anlı, bağ evindeki Cengiz Bey'in adının geçmesinden çok üzgün olduğunu söylediğini, ailesi ile piknik yapmaya bağ evine gittiğini, konu ile alakası olmadığını, hatta kapısının da kilitli olduğunu söylediğini aktardı. Mustafa Bey, zaten bağ evine gitmediğini, yakınlarında bir yere gittiğini dile getirdi ve Cengiz Bey'in şoförü Kemal Bey'in kendisini götürdüğünü hatta yeri onun gösterdiğini ama çok durma dediğini söyledi.

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Müge Anlı 7 Mayıs Cuma 2021 yayınında heyecan yaratan olay...8. sınıf öğrencisi Yazgül, 36 gün sonra Samsun'da bulundu! atv ekranlarında hafta içi her gün merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitledi.36 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki Yazgül İnan bulundu. Ailesinin son olarak 31 Mart'ta gördüğü küçük kız Samsun'da ortaya çıktı.
Müge Anlı son bölüm izle Nezen Germiyen'in katili kim? Lütfiye Gündüz nerede? Müge Anlı'da bugün (7 Mayıs 2021 Cuma) neler yaşandı? Nevşehir'de 2013 yılında 13 yaşındayken öldürülen Nezen Germiyen cinayetiyle 8 yıl önce şüpheli şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün bağlantısı ne?
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