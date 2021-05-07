Kayıp Lütfiye Gündüz'ün son gecesi...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Görüntülerde ekip Nevşehir'de çekim yaparak, konukların anlattığı şekilde canlandırmalar gerçekleştirildi. Bağ evinin bulunduğu yer ile Lütfiye Hanım'ın evi arasında 4.4 km bulunduğu yani araba ile 5-6 dakika olduğu belirtildi. Müge Anlı, bağ evindeki Cengiz Bey'in adının geçmesinden çok üzgün olduğunu söylediğini, ailesi ile piknik yapmaya bağ evine gittiğini, konu ile alakası olmadığını, hatta kapısının da kilitli olduğunu söylediğini aktardı. Mustafa Bey, zaten bağ evine gitmediğini, yakınlarında bir yere gittiğini dile getirdi ve Cengiz Bey'in şoförü Kemal Bey'in kendisini götürdüğünü hatta yeri onun gösterdiğini ama çok durma dediğini söyledi.