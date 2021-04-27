Kayıp Reşat Baş'ın ağabeyi Mustafa Baş canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Mustafa Bey, Reşit Bey'in bir iş yeri olduğunu, iflas edip patlak verdiğini dile getirip Şükran Hanım'ın parayı yedip bitirdiğini söyledi. Şükran Hanım ise Reşit Bey'in dolandırılması sebebi ile öyle olduğunu, Tahsin Doruk isimli kişinin dolandırdığını iddia ederken Mustafa Bey, Şükran Hanım'ın Reşit Bey'in fırınını, arabasını yediğini ileri sürdü. Mustafa Bey, kardeşinin fırını ve arabaları icra yüzünden kaybettiğini bu sebeple Şükran Hanım'ın aç kaldığını, yiyip bitirdiğini belirtip Şükran Hanım'ın gelirinin olmadığını dile getirdi. Şükran Hanım bu zamana kadar neredeydi diye soran Mustafa Bey, kardeşinin eşinin çocuğunun aramaya kalkmadığını, Şükran Hanım neden çıkıp arıyor dedi.