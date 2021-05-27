Kayıptan sorumlu tutulan amca canlı yayında...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Yusuf Bey, yeğeninin fıkra, masallarla olayı anlattığını, bir şey bilmediğini söyledi. Yusuf Bey, yeğeninin kendisine gelip araba anahtarı istediğini, babasının gelip saatlerce ne konuştuklarını sorduğunu anlattı. Babasının tarlası olduğundan bahseden Yusuf Bey, Mehmet Bey'in kaynatasının üzerine yaptığını, sattığını dile getirdi. Mehmet Bey'in kendi yanına gelip peynircilik işi yaptığı için araba sürdüğünü, bunca sene hiç para kazanmadığını ileri süren Yusuf Bey, kendisinin alnının ak olduğunu, yeğenlerine kendisinin baktığını söyledi...