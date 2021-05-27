CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Anasayfa Programlar Müge Anlı ile Tatlı Sert Özel Videolar
ABONE OL

Kayıptan sorumlu tutulan amca canlı yayında... - 27 Mayıs Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Yusuf Bey, yeğeninin fıkra, masallarla olayı anlattığını, bir şey bilmediğini söyledi. Yusuf Bey, yeğeninin kendisine gelip araba anahtarı istediğini, babasının gelip saatlerce ne konuştuklarını sorduğunu anlattı. Babasının tarlası olduğundan bahseden Yusuf Bey, Mehmet Bey'in kaynatasının üzerine yaptığını, sattığını dile getirdi. Mehmet Bey'in kendi yanına gelip peynircilik işi yaptığı için araba sürdüğünü, bunca sene hiç para kazanmadığını ileri süren Yusuf Bey, kendisinin alnının ak olduğunu, yeğenlerine kendisinin baktığını söyledi...

yorumlar

kalan karakter 2000

YORUMLA
Müge Anlı ile Tatlı Sert, 39 gündür kayıp olan Fatma Öz’ün izini sürüyor! 27 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında Fatma Öz’ün kaybıyla ilgili gelişmeler değerlendiriliyor. Fatma Öz Gürün ilçesinde kimlerle ev arkadaşlığı yaptı? Fatma Öz’ün kaybıyla ilgili kimler suçlanıyor?
27 Mayıs Müge Anlı yayınında çarpıcı bağlantılar! Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk neden kayboldu? 27 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kayıp Mehmet Turhan ve eski eşi Firdevs Öztürk’ün arandığı konu birbirinden çarpıcı cinayetlerle farklı bir noktaya taşındı. Yusuf Turhan, annesinin sadece bildiklerinden dolayı kaybolduğunu belirtti.
BİZE ULAŞIN