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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Kayseri'deki kayıp çifte ne oldu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında

Yusuf Bey Kayseri'den canlı bağlantı ile yayına bağlandı. Müge Anlı, Yusuf Bey'in neden havaalanında ben yaşamak istemiyorum diyerek kendisine zarar vermeye çalıştığını sorunca Yusuf Bey, havaalanında çok başının döndüğünü, Müge Anlı'ya çıktım, kendimi ifade edemedim beni suçlu hissettirdiniz dediğini sonra da bayıldığını söyledi. Yusuf Bey o bahsi geçen ses kaydına iyi bakılması gerektiğini, orada abisine bir suçumuz varsa yatalım dediğini aktardı. Psikolojik destek gördüğünü, en ufak bir durumda bile daralıp bunaldığından söz eden Yusuf Bey, o ses kaydının alındığı telefon konuşmasını aylar önce yaptığını dile getirdi.

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