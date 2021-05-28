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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Kız kardeşleri Havva'yı ortadan mı kaldırdılar?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, Yusuf'un bir ses kaydı attığını, o ses kaydında Yusuf Bey'in Mehmet Bey'i arayıp konuştuklarını anlattı ve konuşmaları okudu. Yusuf Bey'in Mehmet Bey'e ben karakola gideceğim Havva için başvuruda bulunacağım kafam çok ağrıyor, ikimiz de gidelim, kardeş kardeş yatalım, birbirimize zarar vermektense kardeş kardeş yatalım dediğini aktardı. Mehmet Bey'in de Yusuf karakola gitmemize gerek yok, savcılığa gidelim dediğini, Yusuf Bey'in de karakola gidelim dediğini söyledi. Yusuf Bey'in biz ortak yatalım, çocuklarımız birbirine düşmesin dediği görüldü.

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