Kız kardeşleri Havva'yı ortadan mı kaldırdılar?

Kayseri’de ortadan kaybolan Mehmet Turhan suç makinesi çıktı! Tüm detaylar 28 Mayıs Müge Anlı yayınında! Müge Anlı’nın “Kasımpaşa Canavarı” benzetmesi yaptığı Mehmet Turhan ile ilgili çarpıcı iddialar devam ediyor. Yusuf Turhan, babası Mehmet Turhan’ı aramadığını, derdinin annesi Firdevs Öztürk’ü bulmak olduğunu söylüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Mayıs 2021 tarihli programıyla da gündem belirledi.