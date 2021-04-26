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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Kocası ve sevgilisi karşı karşıya...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Nurullah kendisinin Lütfiye ile dost hayatı yaşamadığını ablası olarak gördüğünü evine aldığı her kişi ile dost hayatı yaşanmayacağını belirtti. Duran Özdemir 20 senelik evlilik hayatında bir kere bile mutlu olmadıklarını tatlı bir yemek yiyemediklerini kendisinin % 50 engelli raporu olduğunu açıkladı. Zeynep Hanım halası Lütfiye'nin her gün patatese gittiğini akşamları evine baktığını Kayseri'ye kendi evlerine ailecek misafirliğe geldiğini çok mutlu olduğunu Duran'ı 20 senede bir kere ayık görmediklerini iddia etti.

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