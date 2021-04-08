Korku evindeki dans görüntülerini çeken gelin konuştu

Türkiye'yi ayağa kaldıran şiddette yeni görüntüler! 88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü? Manisa'da Fidan Arslan'ın kayınvalidesine uyguladığı şiddetin görüntülerinin yankıları sürüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ekrana gelen yaşlı kadına gelini tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri büyük tepki çekti. Vicdanları sızlatan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Müge Anlı: "Bugünde başkaları adına utandık!" diyerek yaşananlara tepkisi gösterdi.