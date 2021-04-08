Küçük gelin Fidan görüntüleri neden çekti?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Fidan Hanım'ın çektiği görüntülerinde de bir şey olduğunu, telefonda kadrajı sürekli ayarladığını, bir olay olduğunu belirtti. Fidan Hanım, Fadime Hanım'ın kızı Hanife Hanım'a bu olaylardan bahsettiğini, 6 ay önce evdekilerin kendisini evden attığını, geri geldiğinde de videoları çekmeye başladığını vurguladı. Müge Anlı, evdeki kimsenin Fidan Hanım'ı sevmediğini, istemediklerini, Fidan Hanım'ın da o videoları bilerek çekip, olayı kayınvalidesinin üzerine bırakmayı amaçladığını dile getirdi.