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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Küçük gelin Fidan görüntüleri neden çekti?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Fidan Hanım'ın çektiği görüntülerinde de bir şey olduğunu, telefonda kadrajı sürekli ayarladığını, bir olay olduğunu belirtti. Fidan Hanım, Fadime Hanım'ın kızı Hanife Hanım'a bu olaylardan bahsettiğini, 6 ay önce evdekilerin kendisini evden attığını, geri geldiğinde de videoları çekmeye başladığını vurguladı. Müge Anlı, evdeki kimsenin Fidan Hanım'ı sevmediğini, istemediklerini, Fidan Hanım'ın da o videoları bilerek çekip, olayı kayınvalidesinin üzerine bırakmayı amaçladığını dile getirdi.

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Türkiye'yi ayağa kaldıran şiddette yeni görüntüler! 88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü? Manisa'da Fidan Arslan'ın kayınvalidesine uyguladığı şiddetin görüntülerinin yankıları sürüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ekrana gelen yaşlı kadına gelini tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri büyük tepki çekti. Vicdanları sızlatan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Müge Anlı: "Bugünde başkaları adına utandık!" diyerek yaşananlara tepkisi gösterdi.
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