Lütfiye Gündüz para için mi öldürüldü?

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, savcıların yüz yüze konuşma uygulaması olan SEGBİS'ten bahsedip iki gün önce Duran Bey'in ifadesinde, ben Nevzat ile karşılaştım ama öyle bir şey demediğini aktardı ve 5 dakika önce de hiç karşılaşmadım dediğini söyleyip, çelişkili ifadelerin altını çizdi. Duran Bey yine karşılaştığını hatırlamadığını söyledi. Şevki Sözen, Duran Bey'in çok zavallı bir görünüm çizdiğini ama öyle olmadığını, çok zeki bir adam olduğunu belirtti. Müge Anlı, savcının Nevzat Hamurcu'nun iddiasını Duran Bey'e sorduğunu, Duran Bey'in her şeyin yalan olduğunu, karşılaşmadığını söylediğini bunun üzerine savcının telefon sinyallerine bakarız dediğini, Duran Bey'in ise Nevzat Bey ile karşılaştığını kabul ettiğini aktardı.