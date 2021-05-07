''Lütfiye ve Nurullah 24 saat birlikteydiler''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ramazan Bey, Köpekçi Kemal ile Nurullah Bey'in tanışık olmasını Lütfiye Hanım'ın ölümüne bağladığını, çevreyolunun arkasında Köpekçi Kemal'in evinin olduğunu, Sarı Gökhan, Yasin Bey, Nurullah Bey'in 24 saat orada vakit geçirdiğini, gözü ile gördüğünü anlattı. Yasin Bey, eğer Ramazan Bey gözü ile görmüşse onun da bu işleri yaptığını iddia ederken Ramazan Bey, uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Yasin Bey ise o uyuşturucuyu Kemal Bey'in Ramazan Bey'e getirdiğini ileri sürdü.