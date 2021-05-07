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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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''Lütfiye ve Nurullah 24 saat birlikteydiler''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Ramazan Bey, Köpekçi Kemal ile Nurullah Bey'in tanışık olmasını Lütfiye Hanım'ın ölümüne bağladığını, çevreyolunun arkasında Köpekçi Kemal'in evinin olduğunu, Sarı Gökhan, Yasin Bey, Nurullah Bey'in 24 saat orada vakit geçirdiğini, gözü ile gördüğünü anlattı. Yasin Bey, eğer Ramazan Bey gözü ile görmüşse onun da bu işleri yaptığını iddia ederken Ramazan Bey, uyuşturucu kullandığını itiraf etti. Yasin Bey ise o uyuşturucuyu Kemal Bey'in Ramazan Bey'e getirdiğini ileri sürdü.

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Müge Anlı 7 Mayıs Cuma 2021 yayınında heyecan yaratan olay...8. sınıf öğrencisi Yazgül, 36 gün sonra Samsun'da bulundu! atv ekranlarında hafta içi her gün merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitledi.36 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki Yazgül İnan bulundu. Ailesinin son olarak 31 Mart'ta gördüğü küçük kız Samsun'da ortaya çıktı.
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