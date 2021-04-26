''Lütfiye'ye ne olduysa o evde oldu''

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı kadının telefonunu nasıl aldın diye sorunca Nurullah ise Duran'ın telefon numarasını verdiğini açıkladı. Nurullah Duran'ın al eşimin numarası al görüşürsün diye verdiğini ifade etti. Müge Anlı bu olayın bu kadar aleni olmayacağını hem Nevşehir'de hem de herkesin birbirini tanıyan bir yerde bunun doğru olmayacağını belirtti. Müge Anlı az önce Nurullah'ın Lütfiye'nin o işi yaptığını bilmediğini söylediğini ama şimdi tanışır tanışmaz bildiğini söylediğini ifadelerinde çelişkiler olduğunu Nurullah'ın yalan söylediğini doğruyu anlatması gerektiğinin altını çizdi.