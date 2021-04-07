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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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Manisa'da gelin işkencesinde yeni görüntüler...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, dün adı geçen torunların ve gelinin de canlı yayında olacağını söyledi. Yeni görüntülerin ortaya çıktığını dile getiren Müge Anlı, yeni görüntülerde Fidan Hanım'ın göbek attığını belirtti. Müge Anlı, videolarda Fidan Hanım'ın hiç sesini çıkarmamasını eleştirerek bu şiddete göz yummuşsun dedi. Fidan Hanım ise video kaydını durduktan sonra dur anne diye söylemde bulunduğunu iddia ederken stüdyoda olan Himmet Bey'in eşi Cennet Hanım, Fidan Hanım'ın Fadime Hanım'ın kafasına çuval bile geçirdiğini ileri sürdü.

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Türkiye'yi ayağa kaldıran şiddette yeni görüntüler! 88 yaşındaki Fadime Arslan nasıl öldü? Manisa'da Fidan Arslan'ın kayınvalidesine uyguladığı şiddetin görüntülerinin yankıları sürüyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ekrana gelen yaşlı kadına gelini tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri büyük tepki çekti. Vicdanları sızlatan olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Müge Anlı: "Bugünde başkaları adına utandık!" diyerek yaşananlara tepkisi gösterdi.
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