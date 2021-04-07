Manisa'da gelin işkencesinde yeni görüntüler...

Müge Anlı İle Tatlı Sert

Müge Anlı, dün adı geçen torunların ve gelinin de canlı yayında olacağını söyledi. Yeni görüntülerin ortaya çıktığını dile getiren Müge Anlı, yeni görüntülerde Fidan Hanım'ın göbek attığını belirtti. Müge Anlı, videolarda Fidan Hanım'ın hiç sesini çıkarmamasını eleştirerek bu şiddete göz yummuşsun dedi. Fidan Hanım ise video kaydını durduktan sonra dur anne diye söylemde bulunduğunu iddia ederken stüdyoda olan Himmet Bey'in eşi Cennet Hanım, Fidan Hanım'ın Fadime Hanım'ın kafasına çuval bile geçirdiğini ileri sürdü.